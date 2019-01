"Simona Halep, detronata din fruntea clasamentului WTA"

Ziare.

Reprezentanta noastra, eliminata luni de Serena Williams in optimile de finala de la Australian Open, a fost depasita in fruntea clasamentului de Petra Kvitova.Tenismena din Cehia a urcat, cel putin temporar, pe primul loc WTA dupa ce s-a calificat in semifinale la Australian Open 2019.In sferturile de finala de la Melbourne, Petra Kvitova, clasata pe locul 6 WTA la startul Grand Slam-ului australian, a invins-o pe reprezentanta gazdelor Ashleigh Barty, scor 6-1, 6-4.Dupa aceasta victorie, Kvitova a ajuns la 5.770 de puncte, cu 188 de puncte peste Simona.1. Petra Kvitova 5.770 puncte2. Simona Halep 5.582p3. Naomi Osaka 5.460p4. Sloane Stephens 5.307p5. Angelique Kerber 4.965p6. Elina Svitolina 4.940p7. Karolina Pliskova 4.750p8. Kiki Bertens 4.430p9. Caroline Wozniacki 3.566p10. Aryna Sabalenka 3.485pVezi si:Naomi Osaka, Elina Svitolina si Karolina Pliskova au si ele sanse s-o depaseasca pe Simona Halep in fruntea clasamentului WTA.Simona Halep nu poate cobori insa mai jos de locul 4 intrucat Elina Svitolina si Naomi Osaka joaca una impotriva celeilalte in sferturi.Urmatoarea ierarhie WTA va fi anuntata luni, 28 ianuarie, dupa terminarea Australian Open 2019.64 de saptamani a adunat Simona Halep in fruntea clasamentului WTA.I.G.