Simona Halep, drum liber spre fruntea ierarhiei WTA: Avantajul major al sportivei noastre

Ziare.

com

Sportiva noastra intra in perioada anului in care are cele mai putine puncte de aparat la urmatoarele turnee.In acest an, Simona mai are doar 21 de puncte de aparat: 10 la US Open , 1 la Wuhan si 10 la Beijing.Faptul ca nu are in spate presiunea apararii punctelor o poate ajuta pe Simona sa urce considerabil in clasament in urmatoarele saptamani.Sportiva noastra poate spera chiar sa ajunga din nou pe primul loc in clasament, tinand cont de punctele pe care le au de aparat rivalele sale. Naomi Osaka trebuie sa apere 3.070 de puncte pana la finalul anului, Ashleigh Barty - 645, Karolina Pliskova - 1827, iar Elina Svitolina - 1.811.Pe langa US Open, Simona va mai concura in acest an la Zhengzhou, Wuhan, Beijing si Turneul Campioanelor 1. Naomi Osaka 6.606 puncte2. Ashleigh Barty 6.5013. Karolina Pliskova 6.3154. Simona Halep 4.7435. Elina Svitolina 4.4926. Petra Kvitova 4.3867. Kiki Bertens 4.3258. Serena Williams 3.9359. Madison Keys 3.26710. Sloane Stephens 3.189C.S.