"Simona Halep, eliminata de la Beijing dupa o infrangere categorica"

Simona Halep - Ekaterina Alexandrova 2-6/ 3-6

Sportiva noastra a fost invinsa de Ekaterina Alexandrova in doua seturi, scor 6-2, 6-3, la capatul unei partide ce a durat o ora si 5 minute.Fostul lider al clasamentului feminin a inceput aceasta partida avertizand ca nu este pregatita 100%, ea acuzand problemele medicale ce i-au dat batai de cap in China.Simona s-a miscat greu si a servit slab, iar Alexandrova a profitat de aceste lucruri si s-a impus destul de clar.Totusi, romanca a dat o replica destul de buna mai ales in setul secund, atunci cand putin i-a lipsit sa preia initiativa.Afectata de probleme de sanatate, Halep este eliminata de la Beijing, iar participarea la Turneul Campioanelor , unde s-a calificat pentru a sasea oara, ar putea fi pusa in pericol.12:12 -12:07 - Mergem din break in break, Halep lupta si refuza sa cedeze.11:57 - Break din nou pentru Alexandrova.11:54 - Rebreak Halep! Lupta continua in setul secund.11:50 - Break Alexandrova si Simona nu pare capabila sa opuna rezistenta in acest meci.11:42 - Alexandrova castiga primul set!11:40 - Simona solicita interventia fizioterapeutului pentru un scurt masaj.11:35 - Break din nou pentru Alexandrova.11:31 - Break pentru Simona, iar romanca va servi acum pentru a egala la 3!11:25 - Halep incepe bine, are sansa rebreakului, insa Alexandrova revine si se distanteaza la 3-0.11:20 - Debut de meci complicat pentru Simona, care isi pierde serviciul in al doilea game.11:09 - Incepe duelul de la Beijing! Hai, Simona!11:05 - Alexandrova va servi prima in aceasta partida.11:00 - Ne pregatim de meciul Simonei de la Beijing.INFO: Halep si Alexandrova s-au mai intalnit in acest an la Cincinnati, acolo unde romanca s-a impus greu, dupa trei seturi foarte disputate.