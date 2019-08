Simona Halep, eliminata de la Cincinnati dupa o batalie de zile mari

Simona Halep - Madison Keys 1-6/ 6-3/ 5-7

O reprezentanta a gazdelor, Madison Keys, a reusit sa o surclaseze pe romanca in trei seturi superbe, scor 6-1, 3-6, 7-5.Sportiva noastra a inceput foarte prost meciul disputat joi noaptea, cedand primul set aproape fara lupta, cu un categoric 1-6 ce nu ne dadea foarte multe sperante.A reusit insa sa isi revina, asa cum a facut-o de mai multe ori, in cel de-al doilea, pe care si l-a adjudecat chiar mai usor decat o arata scorul cu 6-3.Decisivul a fost extrem de intens, cu multe rasturnari de situatie.Keys a sprintat in prima faza, distantandu-se la 3-0 aproape pe nesimtite. Americanca a condus chiar cu 40-0 pe serviciul Simonei si se parea ca va reusi un dublu break ce ii va asigura biletele pentru sferturi.N-a fost sa fie pentru fostul numar unu WTA a revenit superb, a egalat la trei si si-a jucat sansa pana la capat. A aparat chiar o minge de meci in game-ul zece, dar nu a mai putut face nimic cateva minute mai tarziu, cand Madison Keys a dat lovitura decisiva.Halep este eliminata asadar de la Cincinnati mai repede decat ne asteptam, insa a dat dovada in mai multe randuri de o putere de lupta care ne da sperante pentru US Open , mai ales daca si problemele medicale vor fi depasite.04:10 -04:04 - Inca un game pe muchie, de aceasta data castigat de Keys. Oare cine va ceda prima?04:00 - Uf, cate emotii! Simona isi face serviciul si trimite "decisivul" in prelungiri.03:51 - Game Keys si Simona serveste pentru a ramane in meci.03:48 - Game pe serviciu si pentru Halep! Tensiunea atinge cote maxime pe final de meci.03:43 - Keys isi revine si puncteaza cu un game pe propriul serviciu.03:40 - Game Halep si avem egalitate la trei!03:37 - Halep castiga un game de mare, mare lupta si se apropie de adversara! Poate a fost momentul decisiv al partidei!03:30 - Simona salveaza mingi de break si isi face serviciul intr-un moment extrem de important!03:22 - Game pentru americanca.03:20 - Break Keys si incep emotiile pentru noi.03:15 - Keys incepe setul trei cu un game castigat pe serviciu.03:11 -03:10 - Break Halep! Simona va servi acum pentru set!03:02 - Break Keys! Madison revine in joc pe fondul unei evolutii oscilante a Simonei.02:59 - Americanca isi face serviciul dupa o pauza in care a cerut ajutorul antrenorului.02:55 - Game Halep! Romanca reuseste in sfarsit sa concretizeze breakul!02:52 - Break Halep! Simona reuseste sa castige un game complicat din nou si se poate distanta.02:45 - Rebreak rapid facut de Keys, care va servi acum pentru a egala la doi.02:42 - BREAK HALEP! Romanca da semne ca isi revine dupa un prim set extrem de slab.02:27 - Simona incepe setul secund cu un game dificil pe propriul serviciu pe care reuseste totusi sa il castige.02:32 -02:28 - Al doilea break pentru Keys si americanca serveste pentru castigarea primului set!02:25 - Keys isi face inca o data serviciul si presiunea se muta pe sportiva noastra.02:23 - Halep greseste prima si americanca reuseste primul break al partidei!02:19 - Keys isi face inca o data serviciul.02:17 - Simona merge mai bine cu serviciul si egaleaza la unu fara mari probleme.02:14 - Keys isi face serviciul dupa un game complicat.02:10 - Incepe partida! Keys este prima la serviciu!02:00 - Au intrat pe teren cele doua sportive.INFO: Va fi cea de-a 6-a intalnire directa intre cele doua tenismene, scorul fiind categoric favorabil Simonei, cu 5-1.