Simona Halep explica ce greseli a facut in meciul pierdut contra lui Kerber la Eastbourne

Ziare.

com

Sportiva noastra marturiseste ca trebuia sa joace mai scurt si sa incerce sa deschida mai mult unghiurile pentru a-i pune probleme reale adversarei."Consider ca am jucat destul de ok. Ea a jucat bine si e normal, pentru ca are incredere pe iarba. Mingea ei nu sare deloc, iar iarba o avantajeaza. Consider ca am jucat destul de agresiv, destul de apasat dar, in unele momente cand trebuia sa inchei punctul ori a ghicit ea, ori nu am dat eu destul de puternic si de apasat.Consider ca trebuia sa joc putin mai scurt, sa deschid unghiurile. I-am dat prea mult pe linia de fund si ei ii place sa blocheze mingea si sa joace din puterea adversarei. Ar fi trebuit sa mixez mai mult, poate un slice, poate o scurta, dar inca nu stapanesc partea aceea si incerc sa lucrez la ea", a spus Simona Halep la Digi Sport Simona Halep a pierdut in doua seturi, scor 6-4, 6-3, meciul jucat contra lui Angelique Kerber in sferturile de finala de la Easbourne.In urma acestui rezultat, scorul intalnirilor directe dintre Simona si Kerber devine 6-5 in favoarea sportivei noastre.Simona va mai ramane la Eastbourne, iar vineri va juca in semifinalele probei de dublu alaturi de Raluca Olaru In schimb, Angelique Kerber o va intalni in semifinale pe Ons Jabeur din Tunisia.