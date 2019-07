Simona Halep face un salt important in clasamentul WTA dupa calificarea in finala de la Wimbledon

Ziare.

In momentul de fata, sportiva noastra a ajuns pe locul 4 in clasament, in crestere cu trei pozitii fata de ierarhia de la startul turneului.Simona le-a depasit deja pe Angelique Kerber , Petra Kvitova si Kiki Bertens.Chiar daca va castiga turneul de la Wimbledon , Simona nu va putea insa sa urce mai mult de locul 4 in clasament.Simona are in acest moment 5.233 de puncte, iar daca va castiga finala va ajunge la 5.933 de puncte.Amintim ca Simona Halep a obtinut o calificare magnifica in finala turneului de la Wimbledon 2019.Sportiva noastra a invins-o fara probleme pe ucraineanca Elina Svitolina (8 WTA ), la capatul unui meci fenomenal, cu scorul 6-1, 6-3.In ultimul act, Simona o va intalni pe americanca Serena Williams , aflata pe locul 10 in clasamentul WTA.Finala este programata sambata, de la ora 16:00, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.C.S.