Simona Halep, foarte aproape sa urce in clasamentul WTA

Sportiva noastra poate ocupa, incepand de lunea viitoare, pozitia a cincea in ierarhia mondiala.Pentru a urca pe locul 5 WTA , Simona are nevoie ca nipona Naomi Osaka sa nu se califice in finala turneului de la Osaka, la care evolueaza in aceasta saptamana.Simona are in aceste moment 4.803 puncte, iar Osaka a inceput turneul din Japonia cu 4.542 de puncte.Amintim ca sportiva noastra a iesit din top 5 WTA in urma evolutiei dezamagitoare de la US Open , unde a fost eliminata in turul 2.Sportiva noastra va participa saptamana viitoare la turneul de la Wuhan, iar apoi la Beijing.C.S.