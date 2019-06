Simona Halep, in clasamentul WTA: Ce se intampla dupa eliminarea de la Eastbourne

Ziare.

com

In urma prestatiei de la Eastbourne, Simona a acumulat inca 100 de puncte WTA si s-a apropiat la 492 de puncte de Petra Kvitova, jucatoarea de pe locul 6.In ce priveste distanta fata de primul loc, Simona a recuperat 145 de puncte WTA in aceasta saptamana, dar se afla in continuare la aproximativ 2.500 de puncte in spatele lui Ashleigh. Simona are 4.063 de puncte, in timp ce Barty are 6.495.Pe de alta parte, dupa evolutia de la Eastbourne, Simona va urca o pozitie in clasamentul pentru Turneul Campioanelor , urmand sa ajunga pe 7.Amintim ca Simona Halep a pierdut in doua seturi, scor 6-4, 6-3, in fata lui Angelique Kerber , dupa un meci controlat in totalitate de nemtoaica.In urma acestui rezultat, scorul intalnirilor directe dintre Simona si Kerber devine 6-5 in favoarea sportivei noastre.Simona va mai ramane la Eastbourne, iar vineri va juca in semifinalele probei de dublu alaturi de Raluca Olaru In schimb, Angelique Kerber o va intalni in semifinale pe Ons Jabeur din Tunisia.C.S.