Simona Halep, in clasamentul WTA: Cum poate reveni pe podium in aceasta saptamana

In cel mai fericit scenariu pentru sportiva noastra, dupa Wuhan poate ajunge pana pe locul 3.Astfel, Simona o va depasi pe Bianca Andreescu in cazul in care o va invinge pe Barbora Strycova si se va califica in turul 3.Mai mult, daca ar ajunge in semifinale, Simona ar trece si peste nipona Naomi Osaka Pentru a urca pe locul 3 in clasamentul WTA , Simona are nevoie sa castige turneul, iar Elina Svitolina sa nu se califice in finala."M-am antrenat din greu inainte sa vin la acest turneu si sunt pregatita sa dau tot ce am mai bun", a spus Simona.Sportiva noastra va intra pe teren marti si o va intalni pe Barbora Strycova in turul 2. Scorul intalnirilor precedente este 5-1 in favoarea Simonei.C.S.