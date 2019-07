Simona Halep, in clasamentul WTA: Pe ce loc poate ajunge dupa marile surprize de la Wimbledon

Ziare.

Astazi au fost eliminate din concurs singurele doua jucatoare ramase in fata Simonei Halep, Karolina Pliskova si Petra Kvitova.Profitand de aceste rezultate, Simona Halep poate urca in clasament, in functie de faza in care se va opri. Iata care sunt calculele:Va urca pe locul 6 in cazul in care Elina Svitolina nu va ajunge in semifinale.Va urca pe locul 6 daca Elina Svitolina nu va ajunge in finala.Va urca pe locul 5 WTA : Va urca pe locul 4 WTA.Sportiva noastra se va duela marti cu Shuai Zhang, in sferturile de finala de la Wimbledon 2019. In cazul in care va ajunge in semifinale, sportiva noastra se va duela cu invingatoarea dintre Elina Svitolina si Karolina Muchova.C.S.