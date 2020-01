Simona Halep, in pericol sa coboare in clasamentul WTA

Ziare.

Sportiva noastra poate reveni, in aceasta saptamana, pe locul 4 in clasament.Acest lucru se va intampla in cazul in care Naomi Osaka se va califica in semifinalele turneului de la Brisbane.Osaka o va intalni in optimile de finala pe americanca Sofia Kenin, iar daca va ajunge in sferturi se va duela cu invingatoarea dintre Kiki Bertens si Anett Kontaveit.Tenismena nipona este singura care o poate intrece pe Simona in clasament in aceasta saptamana.Sportiva noastra va debuta in 2020 incepand cu 13 ianuarie, la Adelaide (Australia).Apoi, in urmatoarea saptamana, Simona va lua startul la Australian Open C.S.