Simona Halep, in turul I la Beijing: Data si ora partidei

Potrivit unui anunt al organizatorilor, duelul dintre fostul numar 1 WTA si suedeza Rebecca Peterson va avea loc duminica, 29 septembrie, de la ora 09:00, ora Romaniei.Partida va putea fi urmarita in format LIVE Text pe site-ul Ziare.com, in timp ce la TV va fi transmisa de DigiSport.Rebecca Peterson a ajuns pe tabloul principal al China Open dupa ce a evoluat in calificari, ea obtinand doua victorii destul de muncite.Pentru Simona nu este o adversara necunoscuta, cele doua infruntandu-se tocmai in 2014 pe zgura de la Bastad, atunci cand romanca s-a impus clar, in doua seturi.Peterson traverseaza cea mai buna perioada a carierei, ea castigand recent primul ei turneu WTA, tot in China, insa la Nanchang.In cazul in care va trece de sportiva nordica, Simona va da in turul al doilea peste invingatoarea duelului dintre Ekaterina Alexandrova si Bernarda Pera.M.D.