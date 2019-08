Simona Halep, in turul II la Cincinnati: Iata ora de start a meciului

Ziare.

com

Sportiva romana, cap de serie numarul patru si calificata direct in aceasta faza, a fost programata pe terenul central, ea urmand a deschide ziua de concurs.Duelul Simonei cu rusoaica Ekaterina Alexandrova va incepe asadar la ora locala 11:00, 18:00 ora Romaniei.Partida va fi transmisa in direct pe site-ul Ziare.com.Simona Halep si Ekaterina Alexandrova nu s-au intalnit niciodata pana acum in circuitul feminin, rusoaica obtinand calificarea in turul II de la Cincinnati dupa o victorie categorica in fata Carlei Suarez Navarro.Invingatoarea va da in optimi peste castigatoarea duelului dintre Daria Kasatkina si Madison Keys.M.D.