"Simona Halep, invinsa in primul meci din 2019"

Numarul 1 WTA a pierdut in doua seturi, scor 6-4, 6-4, duelul cu Ashleigh Barty de la Sydney.Partida de pe "Centralul" din Complexul Olimpic din Sydney a fost prima pentru Simona dupa trei luni de pauza, romanca terminandu-si sezonul 2018 dupa accidentarea la spate.Halep a aratat destul de bine si a oferit un tenis de calitate, chiar daca s-a vazut ca are nevoie de cateva partide mai usoare pentru a intra in ritm.Diferenta dintre cele doua a fost facuta in doua gameuri, in ambele Barty reusind sa isi pastreze concentrarea si sa se impuna.Pentru sportiva nascuta in Constanta a fost o revenire in tenis destul de buna, problema ei cea mare parand in momentul de fata lipsa unui antrenor, ea nereusind sa gaseasca de una singura solutii in punctele cheie ale meciului.Ashleigh Barty, finalista anul trecut la Sydney, merge mai departe si are sansa de a-si apara punctele, in timp ce Halep ramane cu un prim test pe care l-a trecut la limita.In perspectiva Australian Open lucrurile nu arata bine pentru Simona, ea lasand impresia ca ar mai fi avut nevoie de cel putin un turneu inaintea primului Grand Slam din acest sezon.07:16 -07:09 - Game dificil pe pentru Barty, insa aceasta reuseste sa se impuna. Simona va servi pentru a ramane in meci.07:03 - Rebreak Barty! Australianca nu se lasa si reuseste sa egaleze la patru.06:58 - BREAK HALEP! Simona face pasul in fata, iar adversara ei greseste.06:54 - Game la zero pentru Halep, care trebuie totusi sa creasca nivelul daca vrea sa duca meciul in decisiv.06:51 - Simona are doua mingi de break, dar nu le poate concretiza si Barty isi face serviciul.06:47 - Halep serveste bine si avem egalitate la 2 in setul 2.06:43 - Barty isi face din nou serviciul.06:41 - Game lung pe care Halep il castiga dupa ce salveaza trei mingi de break.06:34 - Game la zero pentru Barty in debutul setului secund.06:26 - Simona rateaza trei mingi de break, iar Barty isi face serviciul si conduce cu 5-4.06:22 - Game la zero pentru Halep, iar romanca pare ca isi intra in ritm dupa un debut de partida usor ezitant.06:18 - Game si pentru Barty si australianca este din nou la conducere.06:14 - Isi face Simona serviciul si egaleaza la 3.06:08 - BREAK HALEP! Simona reactioneaza imediat, devine mai agresiva si reuseste sa se impuna pe serviciul adversarei!06:04 - BREAK BARTY! Simona este destul de lenta si australianca profita pentru a face primul break din aceasta partida!05:59 - Barty isi face din nou serviciul si din nou are ceva emotii.05:55 - Game bun pentru Simona pe propriul serviciu si avem egalitate la 1.05:53 - Barty isi face serviciul, insa nu fara emotii.05:49 - Incepe partida! Barty este prima la serviciu!05:40 - Halep si Barty intra pe "Centralul" de la Sydney pentru incalzire.INFO: Ashleigh Barty este numarul 15 WTA in momentul de fata, iar in runda inaugurala a trecut fara probleme de Jelena Ostapenko , fosta campioana de la Roland Garros INFO: Pentru Halep este prima partida dupa trei luni de pauza, ea fiind obligata sa isi incheie sezonul 2018 mult mai devreme pentru a trata o hernie de disc.INFO: Este primul meci al Simonei fara Darren Cahill in loja, tehnicianul renuntand la colaborarea cu ea la finalul anului trecut.