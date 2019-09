Simona Halep isi cunoaste prima adversara de la Beijing: Meci complicat pentru romanca

Ziare.

Iar vestile nu sunt tocmai bune, fostul numar unu mondial urmand a avea o partida complicata in fata suedezei Rebecca Peterson.Aceasta din urma a ajuns pe tabloul principal dupa ce a evoluat in calificari, trecand pe rand de Fang Ying Xun si de japoneza Misaki Doi.Halep si Peterson s-au intalnit o singura data si romanca a reusit atunci sa se impuna.Aflata pe locul 53 in clasamentul feminin, suedeza se bucura de o forma excelenta, reusind sa castige recent primul turneu WTA din cariera, tot in China, insa la Nanchang.Duelul dintre Halep si Peterson de la Beijing va fi transmis in direct pe site-ul Ziare.com.M.D.