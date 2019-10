Simona Halep, jucatoarea anului 2019? Iata ce spune presedintele WTA

Ziare.

Presedintele WTA, Micky Lawler, spune ca romanca se afla pe lista scurta a tenismenelor ce pot primi aceasta distinctie."Avem atatea sportive ce pot fi 'Jucatoarea Anului'. Naomi Osaka si Bianca Andreescu sunt candidate puternice, la fel si Simona Halep si Asheleigh Barty.Tocmai am enumerat cateva fete remarcabile care au sanse reale sa fie desemnate 'Jucatoarea Anului'. Sunt sportive uimitoare, care dau ceva fanilor si care sunt dedicate in a rasplati acest sport", a declarat Lawler pentru tennis365.com Simona Halep a castigat in acest sezon al doilea titlu de Grand Slam din cariera, la Wimbledon, insa rezultatele de la celelalte turnee au fost dezamagitoare.M.D.