Simona Halep, la mare distanta de primul loc: Cum arata Top 10 WTA dupa rezultatele de la US Open

Eliminata inca din runda a doua a Grand Slam-ului american, tenismena noastra se afla in prezent pe locul 5, la peste 1.500 de puncte distanta de ocupanta primei pozitii, australianca Ashleigh Barty.Constanteanca va ajunge pe locul 6 daca Bianca Andreescu va castiga finala de la US Open.1. Ashleigh Barty 6.501p (+1)2. Karolina Pliskova 6.125p (+1)3. Elina Svitolina 5.032p (+2)4. Naomi Osaka 4.846p (-3)5. Simona Halep 4.803p (-1)6. Petra Kvitova 4.326p7. Kiki Bertens 4.325p8. Bianca Andreescu 4.135p (+7) . Ajunge la 4.835 de puncte cu un triumf la US Open.9. Serena Williams 3.935p (-1) . Face 4.635 daca se impune in finala Grand Slam-ului american.10. Belinda Bencic 3.738p (+2)Urmatorul clasament WTA va fi anuntat oficial luni dimineata.I.G.