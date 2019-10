Simona Halep, la Turneul Campioanelor: Pe ce pozitie poate urca si pana pe ce loc poate cobori in clasamentul WTA

Ziare.

com

Tenismena romana nu a participa la editia trecuta din cauza unei accidentari, astfel ca nu are de aparat niciun punct de aparat in ierarhia intocmita de Asociatia de Tenis Feminin.La Turneul Campioanelor, maximum de puncte strans poate fi de 1.500, in cazul a cinci victorii dn tot atatea meciuri. Minimum e de 375 de puncte, cu trei infrangeri in grupe.Rertizarea punctelor la Turneul Campioanelor 2019:250 puncte;125 puncte;Punctele acumulate in grupe;Punctele acumulate in grupe + alte 330 de puncte;Punctele acumulate in grupe + alte 750 de puncte.Astfel, Simona poate urca pe locul 2 in clasamentul WTA la finalul Turneului Campioanelor, dar risca si sa coboare pana pe pozitia a 7-a.1. Ashleigh Barty 6.476 puncte2. Karolina Pliskova 5.3153. Naomi Osaka 5.2464. Simona Halep 4.9625. Bianca Andreescu 4.9426. Petra Kvitova 4.4017. Belinda Bencic 4.1208. Elina Svitolina 3.995Vezi si:27 octombrie - 3 noiembrie e perioada in care se desfasoara Turneul Campioanelor;14 milioane de dolari sunt premiile toatale la aceasta editie, care va avea loc in premiera la Shenzhen (China).Toate meciurile de la Turneul Campioanelor vor fi transmise in direct de site-ul Ziare.com.I.G.