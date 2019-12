Simona Halep, la un pas sa intre in istoria tenisului cu un record greu de egalat

Ziare.

Sportiva noastra are sanse foarte mari sa devina jucatoarea nascuta dupa 1980 ce a petrecut cele mai multe saptamani consecutive in clasamentul WTA , conform calculelor facute deIn acest moment, recordul este detinut de Martina Hingis, care a petrecut 314 saptamani la rand in top 10 WTA intre 7 octombrie 1996 si 13 octombrie 2002.In schimb, Simona se afla momentan la 306 saptamani la rand in top 10 WTA, iar pe 3 februarie va dobori acest record.Sansele ca acest lucru sa se intample sunt de 99%, tinand cont ca Simona are momentan un avans de 2342 de puncte fata de locul 11 WTA.Dintre jucatoarele in activitate, Simona este deja jucatoarea cu cele mai multe saptamani consecutive in top 10 WTA, dupa ce a doborat recordul detinut de Venus Williams Simona a intrat in premiera in top 10 WTA in ianuarie 2014 si de atunci nu a mai iesit niciodata din elita tenisului feminin.