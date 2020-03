Simona Halep mai asteapta: Ce trebuie sa faca pentru a reveni pe primul loc in clasamentul WTA

Ziare.

Cel mai devreme, Simona poate ajunge pe primul loc in ierarhia mondiala abia la finalul lunii aprilie, dupa turneul de la Stuttgart.Totusi, pentru a reusi acest lucru e nevoie ca un scenariu utopic sa devina realitate. Simona ar avea nevoie sa castige turneele de la Indian Wells , iar Barty sa piarda inca din primul meci. Apoi, ar mai fi necesar ca Simona sa obtina la Stuttgart un rezultat mai bun decat al australiencei.Simona are de aparat 510 puncte la Indian Wells si Miami, iar Barty 1.120.In acest moment, Simona are 6.076 de puncte, in timp ce Barty are 8.717 puncte.Cel mai probabil, situatia locului 1 WTA poate fi adusa in discutie abia in luna mai, cand vor avea loc turneele de la Roma, Madrid si va incepe si Roland Garros La aceste trei turnee, Barty are de aparat 2.320 de puncte, in timp ce Simona 1.081.C.S.