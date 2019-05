Simona Halep, nominalizata de WTA la titlul de tenismena lunii mai: Iata cu cine se dueleaza si unde poate fi votata

Ziare.

In luna mai, Simona a ajuns, pentru a patra oara in caiera, in finala turneului de la Madrid, pierduta in fata olandezei Kiki Bertens.Tenismena batava a fost si ea nominalizata, precum si Karolina Pliskova si Johanna Konta.Sportiva noastra a fost nominalizata de WTA si in ancheta pentru lovitura lunii mai, pentru "passingul" din meciul cu britanica Johanna Konta, din turul al doilea al turneului de la Madrid.Serena Williams, Marketa Vondrousova si Daiana Iastremska sunt celelalte tenismene nominalizate in aceasta ancheta.Votul se incheie sambata seara, la ora 23:59, iar castigatoarea va fi anuntata pe 3 iunie.Ianuarie: Naomi OsakaFebruarie: Belinda BencicMartie: Ashleigh BartyAprilie: Petra KvitovaI.G.