Simona Halep, nominalizata la titlul de tenismena lunii: Cu cine se lupta pentru premiul acordat de WTA

Ziare.

com

Tenismena romana in varsta de 27 de ani si-a trecut in palmares cel de-al doilea Grand Slam in luna iulie, dupa ce s-a impus la Wimbledon.La titlul de cea mai buna tenismena din luna iulie au mai fost nominalizate:Anastasija SevastovaSerena WilliamsJil TeichmannIn lunile precedente, titlul de cea mai buna jucatoare a fost castigat de:Ianuarie: Naomi Osaka;Februarie: Belinda Bencic;Martie: Ashleigh Barty;Aprilie: Petra Kvitova;Mai: Kiki Bertens;Iunie: Ashleigh Barty.I.G.