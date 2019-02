"Simona Halep o invinge pe Eugenie Bouchard si se califica in optimi la Dubai"

Simona Halep - Eugenie Bouchard 7-6 (4) / 6-4

Sportiva noastra s-a impus dupa un meci destul de echilibrat cu 7-6 (4), 6-4, dar in care s-a aflat tot timpul in avantaj.Simona a inceput excelent partida, a facut break, dar i-a permis lui Bouchard sa revina rapid si soarta primului set s-a decis la tie-break.Setul secund a fost ceva mai lipsit de emotii pentru Simona, care a profitat si e o usoara accidentare a lui Bouchard pentru a castiga partida.Pentru Simona, aceasta a fost a patra victorie in fata lui Bouchard din cinci meciuri In optimile de finala, Simona o va intalni pe invingatoarea dintre Lesia Tsurenko si Lin Zhu. Aceasta partida se disputa acum, ramaneti pe Ziare.com pentru detalii.Confruntarea din optimi va avea loc miercuri, la o ora ce nu a fost stabilita momentan de organizatori.15:21 - Bouchard nu are emotii in acest game si se face 5-4. Simona serveste acum pentru calificarea in optimi.15:18 - Inca un game la zero pentru Simona si scorul devine 5-3!15:15 - Bouchard isi face serviciul si scorul este 4-3.15:10 - Game la zero pentru Simona si scorul este 4-2. Bouchard acuza probleme medicale.15:07 - Simona rateaza o minge de break si scorul devine 3-2.15:01 - Simona isi face fara emotii serviciul si conduce cu 3-1.14:58 - Simona are sansa breakului, insa o rateaza si Bouchard reintra in set. (2-1)14:49 - Game lung si complicat pe care Simona il castiga cu emotii. (2-0)14:43 - Simona incepe perfect setul al doilea, cu un break! (1-0)14:38 -14:29 - Game si pentru Bouchard si totul se va decide la tiebreak. (6-6)14:24 - Inca un game solid pe serviciu pentru Simona (6-5).14:22 - Bouchard isi face serviciul si vom avea prelungiri pentru acest prim set. (5-5)14:17 - Game Halep, iar canadianca serveste pentru a ramane in set. (5-4)14:14 - Simona are minge de break, nu o concretizeaza si Bouchard egaleaza, (4-4)14:08 - Rebreak rapid reusit de Bouchard! (4-3)14:04 - BREAK HALEP! Simona reuseste sa castige pe serviciul adversarei si se distanteaza! (4-2)14:00 - Simona serveste si ea bine si obtine un nou game. (3-2)13:57 - Bouchard continua sa joace bine pe serviciu. (2-2)13:53 - Game la zero pentru Simona! Numarul 2 WTA pare ca isi gaseste ritmul. (2-1)13:51 - Isi face si Bouchard serviciul. (1-1)13:47 - Game Halep! Incepe bine Simona acest meci chiar daca are ceva emotii la serviciu. (1-0)13:43 - Incepe meciul! Simona este prima la serviciu!13:35 - Intra in arena cele doua sportive.13:20 - Ons Jabeur se retrage din meciul cu Svitolina la scorul de 6-7, 0-4 si elibereaza terenul pentru Simona si Bouchard.INFO: Halep si Bouchard s-au intalnit de patru ori pana acum, romanca avand trei victorii.