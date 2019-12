Simona Halep, pe locul doi in ancheta WTA pentru cea mai frumoasa lovitura a anului

Ziare.

Swiatek (18 ani) a obtinut 40 la suta din voturi cu o "scurta" realizata la turneul WT de la Lugano si cu care a castigat ancheta din luna aprilie, fiind urmata de Simona Halep, care a strans 31% din sufragii cu o lovitura reusita in fata canadiencei Eugenie Bouchard, la scorul de 7-6, 1-0 si avantaj pentru romanca in turneul de la Dubai, cu care a castigat ancheta lunii februarie. Halep a iesit invingatoare si in ancheta lunii mai, cu o faza din meciul cu britanica Johanna Konta, la scorul de 5-4, 30-15, la Madrid, dar aceasta nu a prins finala anchetei anuale.Podiumul a fost completat ucraineanca Elina Svitolina, care a adunat 24 de procente cu o lovitura reusita in fata Simonei Halep, la scorul de 7-5, 3-2, 15-40, la Turneul Campioanelor, cu care s-a impus in ancheta lunii octombrie.Pe locul al patrulea s-a clasat romanca Patricia Tig (5%) cu o lovitura splendida reusita in turneul de la Bucuresti contra germancei Laura Siegemund, la scorul de 6-3, 2-1 pentru Tig si avantaj pentru Siegemund, cu care a castigat in ancheta din luna iulie.Swiatek ii urmeaza Simonei Halep, care s-a impus in ancheta de anul trecut, dupa cinci ani in care o alta poloneza, Agnieszka Radwanska, a fost laureata anchetei.