"Simona Halep pierde puncte importante in clasamentul WTA"

Sportiva noastra va ramane fara 305 puncte in ierarhia mondiala intrucat calendarul WTA a fost decalat cu o saptamana.Astfel, incepand de luni, Simona va ramane cu 5.796 de puncte, dar nu va pierde locul 2 WTA.Cele 305 puncte au fost castigate de Simona anul trecut la Doha , in turneul de Premier 5.Cum turneele de la Doha si Dubai fac rocada anual in privinta categoriei, Simona va putea sa recupereze cele 305 puncte la Dubai, care a capatat statut de Premier 5.Turneul de la Dubai va incepe pe 17 februarie, iar Simona Halep este principala favorita.La turneul de la Dubai va reveni si fosta mare campioana belgiana Kim Clijsters C.S.