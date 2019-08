"Simona Halep pierde teren in clasamentul WTA"

Ziare.

Eliminata neasteptat inca din runda a doua la US Open 2019, tenismena noastra, aflata pe locul 3 in clasamentul LIVE al WTA, se afla la aproape 2.000 de puncte distanta de ocupanta primului loc, Ashleigh Barty.Sportiva din Australia, calificata in noaptea de vineri spre sambata in optimile de finala ale Grand Slam-ului american, se poate distanta chiar la aproape 4.000 de puncte de Simona.De asemenea, Karolina Pliskova s-a calificat in optimile de finala si si-a consolidat pozitia a doua in clasamentul WTA, avand in continuare sanse de a urca pe primul loc.1. Ashleigh Barty 6.501 puncte (optimi US Open)2. Karolina Pliskova 6.125p (optimi US Open)3. Simona Halep 4.803p (eliminata US Open)4. Naomi Osaka 4.736p (16-imi US Open)5. Elina Svitolina 4.492p (optimi US Open)2.000 de puncte primeste castigatoarea de la US Open, in timp ce finalista se va multumi cu 1.300 de puncte. 780 de puncte sunt acordat pentru semifinaliste, iar 430 de puncte primesc sfertfinalistele.Pentru prezenta in runda a doua, Simona Halep a acumulat doar 70 de puncte.I.G.