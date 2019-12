Simona Halep poate urca in clasamentul WTA fara sa joace

Ziare.

Tenismena noastra poate profita de o eliminare prematura a japonezei Naomi Osaka la Brisbane si sa urce pana pe locul 3 in clasamentul intocmit de Asociatia de Tenis Feminin.In prezent, Simona se afla pe locul 4, cu 5.462 de puncte, la doar 34 de puncte in spatele sportivei nipone.Naomi a jucat anul trecut in semifinale la Brisbane si va avea de aparat 185 de puncte.In cazul in care Naomi Osaka nu va ajunge pana cel putin in semifinale la turneul australian, programat intre 6 si 12 ianuarie, Simona Halep va urca pe locul 3 in clasamentul WTA.Primul turneu la care Simona va lua parte in noul sezon va fi cel de la Adelaide, programat in perioada 13-18 ianuarie.295 de puncte va avea de aparat Simona in luna ianuarie, dupa ce anul trecut a fost eliminata in turul doi la Sydney (55 de puncte) si a fost invinsa in optimi la Australian Open (240 de puncte).Vezi si:I.G.