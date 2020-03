Simona Halep, recompensata de WTA: Anuntul facut in noaptea de duminica spre luni

Ziare.

Jucatoarea aflata pe locul 2 in ierarhia WTA le-a depasit pe Aryna Sabalenka si Kiki Bertens in ancheta realizata de Asociatia de Tenis Femin.In luna februarie, Simona Halep a participat la un singur turneu, cel de la Dubai, pe care l-a si castigat."Romanca a castigat cel de-al 20-lea turneu din cariera la cea de-a 20-a editie a turneului de la Dubai, dupa ce-a ivnins-o in finala pe Elena Rybakina, intr-o disputata incheiata dupa trei seturi dramatice", noteaza site-ul oficial al WTA.In luna ianuarie, titlul de cea mai buna jucatoare a fost castigat de Sofia Kenin.I.G.