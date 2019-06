Simona Halep se apropie de locul 6 in clasamentul WTA - cate puncte a pierdut Petra Kvitova

Ziare.

com

Sportiva noastra a depasit-o deja in aceasta saptamana pe Elina Svitolina si are asigurat un salt de un loc in clasament, pana pe 7.Mai mult, Simona poate profita si de faptul ca Petra Kvitova a pierdut 370 de puncte WTA in aceasta saptamana si sa incerce sa o depaseasca in perioada urmatoare.In acest moment, Kvitova are 4.555 de puncte, in timp ce Simona are 3.963 de puncte. Sportiva noastra poate urca din nou in clasament cu ocazia turneului de la Wimbledon , ce va incepe pe 1 iulie.Saptamana viitoare, Simona va concura in turneul pe iarba de la Eastbourne, dar indiferent ce va face nu va putea sa mai urce in ierarhia mondiala.C.S.