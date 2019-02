Simona Halep se califica in finala la Doha dupa un meci de poveste

Simona Halep - Elina Svitolina 6-3/ 3-6/ 6-4

Fostul numar 1 WTA a avut nevoie de trei seturi si de o revenire senzationala pentru a ajunge in ultimul act al intrecerii din Qatar.- continua -16:47 - GAME, SET SI MECI, SIMONA HALEP!17:43 - BREEAK HALEP! Romanca va servi acum pentru meci si calificarea in finala!17:37 - Game la zero pentru Simona! Avem egalitate si meciul se joaca! (4-4)17:33 - Break Halep! Ascendentul moral functioneaza si Simona are acum sansa de a egala la 4! (3-4)17:30 - Game lung si epuizant pe care Simona il castiga cu mari emotii. Ar putea fi un nou moment psihologic si, daca va reusi breakul, am putea asista la o revenire exceptionala (2-4)17:18 - Ucraineanca se distanteaza si e extrem de greu ca Simona sa mai intoarca meciul in momentul de fata. (1-4)17:14 - Isi face serviciul Simona in premiera in acest set. (1-3)17:10 - Game Svitolina si situatia Simonei este extrem de complicata. (0-3)17:08 - Break Svitolina! Se pare ca Simona trece printr-un moment de cadere. (0-2)17:05 - Svitolina castiga primul game al meciului dupa o lupta epica. (0-1)16:58 -16:55 - Isi face serviciul Svitolina si presiunea se muta pe Halep. (3-5)16:48 - Game Halep si suntem din nou in situatia in care romanca are nevoie de break. (3-4)16:45 - Svitolina castiga un game extrem de disputat. Se poate sa fi fost momentul decisiv al setului doi. (2-4)16:38 - Game si pentru Halep, numai ca romanca are nevoie de un break. (2-3)16:34 - Svitolina merge in continuare bine pe serviciu. (1-3)16:30 - Break Svitolina! Halep cedeaza in game-ul trei din acest set! (1-2)16:28 - Game clar pentru Svitolina.16:25 - Simona incepe setul al doilea cu un game castigat greu pe propriul serviciu. (1-0)16:18 -16:14 - Game solid pentru Halep, iar Svitolina serveste pentru a ramane in set. (5-3)16:08 - Elina merge foarte bine cu serviciul in aceste game-uri. (4-3)16:06 - Svitolina incearca sa puna presiune, insa Halep rezista in avantaj. (4-2)16:00 - Isi face si Svitolina serviciul. (3-2)15:58 - Simona isi face serviciul fara probleme de aceasta data si se distanteaza. (3-1)15:54 - BREAK Halep! Simona revine superb in acest game si reuseste sa se impuna! (2-1)15:48 - Simona incepe mai greu si salveaza o minge de break pana sa isi faca serviciul. (1-1)15:42 - Svitolina isi face serviciul fara prea multe emotii. (0-1)15:39 - Incepe partida!15:36 - Svitolina va fi prima la serviciu.15:35 - "Sunt putin obosita dupa toate meciurile din aceasta saptamana, dar cred ca am timp sa ma recuperez", a spus Simona inaintea partidei.15:30 - Au intrat in arena cele doua sportive.INFO: Simona si Elina s-au infruntat de sase ori pana acum, Svitolina avand patru victorii.2013, Sofia: 6-1, 6-1 pentru Simona2017, Roma: 4-6, 7-5, 6-1 pentru Svitolina;2017, Roland Garros : 3-6, 7-6 (6), 6-0 pentru Halep;2017, Rogers Cup: 6-1, 6-1 pentru Svitolina;2017, Turneul Campioanelor : 6-3, 6-4 pentru Svitolina;2018, Roma: 6-0, 6-4 pentru Svitolina.