Simona Halep se califica in finala la Shenzhen dupa un meci spectaculos cu Irina Begu

Numarul 1 WTA s-a impus cu scorul de 6-1, 6-4 si asteapta acum sa afle daca o va intalni pe Sharapova in finala de sambata.Duelul dintre cele doua romance din semifinala de la Shenzhen a avut doua seturi diametral opuse. In primul Simona a defilat in fata unei Irina Begu care parca s-a temut sa opuna o rezistenta prea mare, in timp ce in al doilea Halep a trebuit sa munceasca din greu.Aici trebuie subliniat si rolul antrenorului Irinei, Artemon Apostu, care a intervenit de doua ori pe parcursul jocului cu sfaturi excelente pentru eleva sa, Begu reusind sa isi schimbe mult in bine jocul.Ziua nu s-a incheiat insa pentru cele doua romance, Simona si Irina urmand a face pereche in semifinala de dublu de la Shenzhen.In marea finala de simplu, programata sambata, Simona o va infrunta pe invingatoarea duelului dintre Maria Sharapova si Katerina Siniakova.09:39 -09:33 - Simona gafeaza incredibil si ii permite Irinei sa isi faca serviciul.09:31 - Halep isi face serviciul dupa un game foarte spectaculos, iar Irina va servi pentru a ramane in aceasta partida.09:23 - Break la zero reusit de Simona.09:21 - Game Halep si se pare ca avem un set mult mai echilibrat.09:15 - Begu isi face serviciul si preia conducerea.09:12 - Rebreak rapid reusit de Irina!09:07 - Break Halep! Simona castiga din nou pe serviciul adversarei si pare ca a transat deja partida in favoarea ei.08:59 - Game Halep si avem egalitate la 1 in setul al doilea.08:56 - Irina salveaza cu mult noroc o minge de break, iar apoi isi face serviciul.08:48 -08:46 - Break Halep! Irina joaca bine, are sanse de a inchide game-ul, insa nu reuseste sa faca asta si pana la urma Simona isi concretizeaza a treia ocazie de break. Peste 12 minute a durat acest game!INFO: Begu apeleaza la sfatul antrenorului Artemon Apostu. Acesta i-a transmis ca nu a evoluat rau pana acum, dar ca trebuie sa varieze loviturile pentru a nu intra in ritmul Simonei.08:32 - Simona isi face serviciul si reuseste sa se desprinda bine.08:29 - Break Halep! Begu serveste bine, insa se pierde pe final si ii permite Simonei sa se distanteze.08:22 - Simona revine la conducere cu un nou game solid.08:18 - Irina reuseste si ea sa isi faca serviciul, chiar daca a avut ceva mai multe probleme.08:13 - Simona isi face serviciul fara emotii in primul game al partidei.08:09 - Incepe partida! Simona serveste prima!08:01 - Simona si Irina intra in arena de la Shenzhen in aplauzele putinilor spectatori ce se afla acum in tribune.08:00 - Buna dimineata! Ne pregatim de semifinala romaneasca de la Shenzhen.INFO: Simona si Irina au avut un parcurs foarte solid pana acum la Shenzhen, ambele pierzand cate un set in drumul lor pana in semifinala.INFO: Halep si Begu s-au intalnit de cinci ori in circuitul feminin pana acum, Simona castigand toate meciurile directe.INFO: Invingatoarea va da in marea finala peste castigatoarea celei de-a doua semifinale, in care se vor duela Maria Sharapova si Katerina Siniakova.