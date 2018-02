Simona Halep se califica in semifinale la Doha si continua lupta pentru locul 1 WTA

Simona Halep - CiCi Bellis 6-0/ 6-4

.@Simona_Halep looks like she means business here today and has taken the first set 6-0! pic.twitter.com/0LAw548SXH - WTA (@WTA) 16 februarie 2018

Ziare.

com

Sportiva noastra s-a impus in doua seturi, scor 6-0, 6-4, si continua duelul de la distanta cu Wozniacki pentru prima pozitie in clasamentul tenisului feminin.Aflata in fata unei adversare lipsita de experienta la cei 18 ani pe care ii are, Simona a inceput partida exceptional.Romanca a jucat aproape perfect, reusind atat lovituri castigatoare, cat si provocarea unor greseli ale adversarei, la randul ei avand foarte putine erori.Asa se face ca Halep s-a impus cu un categoric 6-0 in primul set si parea ca va avea o partida lejera.Bellis s-a trezit insa in actul secund, dupa o discutie cu antrenorul, si a dat drumul unui joc de tenis spectaculos si dezinvolt. Pusa in fata unei adversare care gaseste solutii, Simona a intrat intr-o usoara criza, iar CiCi a reusit sa puncteze serios.Halep a gasit insa resursele de a gestiona asa cum trebuie finalul de partida si, in cele din urma, s-a impus cu 6-4.Mai departe, pentru Simona urmeaza un duel foarte anticipat, cel impotriva dublei campioane de Grand Slam, Garbine Muguruza Semifinala Halep - Muguruza va avea loc sambata dupa-amiaza in direct pe site-ul Ziare.com.18:15 -18:11 - Break Halep! Romanca va servi pentru calificarea in semifinale!18:08 - Break Bellis! Simona rateaza sansa de a se desprinde si setul II este in continuare foarte disputat.18:00 - Break Halep! Simona castiga pe serviciul lui Bellis la momentul potrivit!17:58 - Game foarte greu castigat de Simona. Intoarsa pentru a doua oara consecutiv de la 40-0, Halep a muncit din greu pentru a-si face serviciul.17:44 - Incredibil! Simona iroseste patru mingi de break, iar Bellis isi face serviciul.17:40 - Game Halep, iar momentul de forcing al americancei pare ca a trecut.17:36 - Bellis isi face si serviciul si preia conducerea in premiera.17:33 - Break Bellis! CiCi reuseste primul ei game din aceasta partida!17:30 - Break Halep! La fel ca in primul set, Simona incepe excelent actul secund, cu un game castigat pe serviciul adversarei.17:23 -17:19 - Al treilea break pentru Simona, iar acum numarul 2 WTA va servi pentru a "inchide" primul set.17:15 - Un game foarte convingator pentru Halep, care ia un avans consistent in acest prim set.17:12 - Break Halep! Simona se distanteaza la 3-0, insa a avut parte de un game foarte lung si foarte complicat.17:01 - Simona isi face serviciul cu destul de multe emotii.16:56 - Perfect! Simona incepe cu un break realizat in chiar primul game al meciului!16:52 - Incepe partida! Bellis este prima la serviciu.16:50 - Sunt pe teren cele doua jucatoare si executa miscarile de incalzire.16:35 - Muguruza trece greu, in trei seturi, de Caroline Garcia si elibereaza terenul pentru Halep si Bellis.INFO: Iata tot ce trebuie sa stii despre adversara Simonei Halep INFO: Citeste ce au declarat Halep si Bellis inaintea meciului direct