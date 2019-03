Simona Halep se califica in semifinale la Miami dupa un meci nebun

Simona Halep - Qiang Wang 6-4/ 7-5

Scorul final a fost 6-4, 7-5, romanca revenind in setul al doilea de la 1-5!Simona a inceput foarte bine partida, cu un break, insa si-a pierdut serviciul imediat. A urmat un nou break, de aceasta concretizat, iar diferenta a fost pastrata pana la final, chiar daca la un moment dat chinezoaica parea ca poate reveni.Romanca a castigat astfel primul set intr-o maniera destul de confortabila si ne-a oferit un nou moment incredibil dupa ce si-a certat antrenorul si toata echipa, reclamand faptul ca oamenii din staff nu au aplaudat atunci cand a trebuit.Setul secund a fost unul incredibil. Halep a inceput cu break, insa apoi a pierdut cinci game-uri la rand si parea ca este gata sa renunte la set.A urmat insa o revenire fabuloasa, constanteanca reusind sa se impuna in sase game-uri consecutive, castigandu-si astfel biletele pentru semifinale.Daca va reusi sa se impuna si in urmatorul meci, Simona va reveni pe primul loc al clasamentului feminin!20:46 -20:41 - BREAK HALEP! Simona va servi pentru meci si pentru calificarea in semifinale! (6-5)20:38 - Ce meci! Simona revine de la 0-40, salveaza trei mingi de set si egaleaza la cinci! (5-5)20:32 - Break la zero pentru Halep! Simona are sansa de a egala la 5 acum! (4-5)20:30 - Game Simona! Este 5-3 si speram la o revenire exceptionala! (3-5)20:26 - Break Halep! Simona se agata de acest set, insa ii va fi foarte greu! (2-5)20:23 - Break Wang! Chinezoaica serveste acum pentru set! (1-5)20:20 - Game categoric pentru Wang! (1-4)20:18 - Break Wang! Incep sa se complice lucrurile pentru Simona. (1-3)20:11 - Wang isi face serviciul si preia conducerea. Halep pare foarte nervoasa. (1-2)20:09 - Rebreak rapid pentru Wang! (1-1)20:02 - Greu, foarte greu, insa Simona face un nou break in primul game al setului II. (1-0)19:54 -19:49 - Game din nou cu emotii pentru Wang, insa chinezoaica ramane in acest set. (5-4)19:44 - Game castigat categoric de Simona. (5-3)Simona solicita antrenorului Daniel Dobre pentru cateva sfaturi:19:40 - Wang isi face greu serviciul si vine la un punct de Simona. (4-3)19:35 - Break Wang! Chinezoaica nu se lasa si reintra in set. (4-2)19:31 - Superb! Halep revinde la 0-40 si reuseste un nou break! (4-1)19:26 - Simona este prima care isi face serviciul. (3-1)19:21 - Al doilea break pentru Halep in acest meci! (2-1)19:16 - Rebreak rapid pentru Wang. (1-1)19:12 - Perfect! Simona incepe partida cu un break! (1-0)19:08 - Incepe meciul cu Wang la serviciu!19:00 - Au ajuns in arena cele doua jucatoare. In cateva minute incepe partida.