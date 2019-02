"Simona Halep se califica in sferturi la Doha dupa o victorie clara"

Simona Halep - Lesia Tsurenko 6-2/ 6-3

Fostul numar 1 WTA a trecut in optimi de o adversara care nu i-a pus probleme pana acum, Lesia Tsurenko, pe care a invins-o cu scorul de 6-2, 6-3.Primul set al partidei a fost unul la discretia jucatoarei noastre, care a reusit sa se distanteze rapid in fata unei adversare ce a gresit extrem de mult.Doua breakuri si doua game-uri foarte lungi si foarte disputate au dus-o pe Halep la un categoric 5-0, Tsurenko reusind numai sa limiteze proportiile infrangerii pe final, profitand de relaxarea constantencei.Setul al doilea a fost diferit, ucraineanca incepand mult mai bine si reusind chiar sa se distanteze la 3-1 cu un break la zero.Simona a avut sansa si a luptat din greu pentru a reveni, insa cu cinci game-uri adjudecate consecutiv s-a impus si a obtinut biletele pentru sferturi, acolo unde o asteapta Julia Goerges.19:20 -19:18 - Break Halep! Simona concretizeaza a doua minge de break si va servi pentru meci! (5-3)19:12 - Simona isi face serviciul. (4-3)19:08 - Break Halep si avem egalitate in acest set! (3-3)19:03 - Reuseste Simona sa isi faca serviciul cu destul de multe emotii. (2-3)18:58 - Game la zero pentru Tsurenko! (1-3)18:55 - Lesia Tsurenko reuseste un break la zero si preia conducerea in acest set. (1-2)18:53 - Tsurenko reuseste sa isi faca serviciul si ea. (1-1)18:51 - Game pentru Halep in debutul setului secund. (1-0)18:46 -18:39 - Simona isi pierde si serviciul, iar setul unu continua. (5-2)18:35 - Tsurenko isi face serviciul in premiera, iar Simona va servi pentru castigarea setului. (5-1)18:31 - Inca un game extrem de lung si de dramatic, Simona castigandu-l si pe acesta. (5-0)18:23 - Game foarte lung pe care Simona il castiga pe serviciul advers! Poate fi un moment important al meciului. (4-0)18:10 - Game Halep si romanca are un avantaj destul de consistent. (3-0)18:08 - Break Simona! Halep reuseste sa castige pe serviciul ucrainencei si se distanteaza! (2-0)18:06 - Simona castiga lejer primul game al partidei. (1-0)18:02 - Incepe partida!17:58 - Halep va fi prima la serviciu.17:53 - Intra in arena cele doua sportive!INFO: Simona si Lesia s-au infruntat de cinci ori pana acum, iar sportiva noastra a castigat de fiecare data.