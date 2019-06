Simona Halep urca in clasamentul WTA

Ziare.

Tenismena romana in varsta de 27 de ani va ocupa, incepand de lunea viitoare, pozitia a 7-a in ierarhia intocmita de Asociatia de Tenis Feminin.Saltul de un loc al Simonei vine dupa ce Elina Svitolina a fost eliminata, luni, inca din runda inaugurala a turneului de la Birmingham 1. Naomi Osaka 6.323 puncte2. Asheligh Barty 6.125p3. Karolina Pliskova 5.685p4. Kiki Bertens 5.425p5. Angelique Kerber 4.675p6. Petra Kvitova 4.555p7. Simona Halep 3.963p8. Elina Svitolina 3.868p9. Sloane Stephens 3.682p10. Aryna Sabalenka 3.565pSimona Halep nu mai poate pierde pozitia a 7-a, indiferent de rezultatele inregistrate in aceasta saptamana.Urmatorul clasament WTA va fi anuntat oficial luni, 24 iunie.I.G.