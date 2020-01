Simona Halep urca in clasamentul WTA: Ce loc va ocupa dupa Australian Open

Ziare.

Indiferent de rezultatele care se vor mai inregistra la Melbourne, tenismena noastra va urca pe locul 2 in urmatorul clasament WTA, care va fi dat publicitatii luni, 3 februarie.Doar Kiki Bertens o mai putea depasi pe Simona, insa, odata cu calificarea sportivei noastre in sferturile de finala, tenismena din Olanda nu o mai poate intrece in niciun scenariu.Sigura de locul ei este si Ashleigh Barty, care va ramane in fruntea ierarhiei si dupa Australian Open 2020.1. Ashleigh Barty 8.017p (sferturi)2. Simona Halep 5.751p (sferturi)3. Karolina Pliskova 5.290p (eliminata)4. Elina Svitolina 4.775p (eliminata)5. Belinda Bencic 4.675p (eliminata)6. Bianca Andreescu 4.665p (nu a participat)7. Kiki Bertens 3.965p (optimi)8. Serena Williams 3.915p (eliminata)9. Naomi Osaka 3.626p (eliminata)10. Petra Kvitova 3.466p (sferturi)Australian Open 2020 se desfasoara in perioada 20 ianuarie - 2 februarie.I.G.