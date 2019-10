Simona Halep urca in clasamentul WTA dupa ce-a invins-o pe Bianca Andreescu la Turneul Campioanelor

Ziare.

Cu cele 250 de puncte primite pentru succesul de luni, tenismena noastra a depasit-o in ierarhia intocmita de Asociatia de Tenis Feminin chiar pe sportiva de origine romana.Simona a urcat pe locul 4, cu 5.212 puncte, in timp ce Bianca Andreescu, ajunsa la 5.096 puncte, a coborat pe locul 5.1. Ashleigh Barty 6.726p2. Naomi Osaka 5.496p3. Karolina Pliskova 5.440p4. Simona Halep 5.212p5. Bianca Andreescu 5.096pVezi: Cati bani si cate puncte WTA si-a asigurat Simona Halep la Turneul Campioanelor dupa victoria cu Bianca Andreescu La Turneul Campioanelor de la Shenzhen (China), o victorie e recompensata cu 250 de puncte WTA, in timp ce jucatoarea invinsa primeste 125 de puncte WTA.I.G.