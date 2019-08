Simona Halep va participa la un nou turneu WTA

Ziare.

com

Adelaide International, o competitie combinata ATP si WTA , va inlocui turneul Sydney International, care a fost retras din calendar pentru a se face loc viitoarei Cupe ATP rezervata echipelor masculine, scrie Reuters."Cand am auzit pentru prima oara despre acest turneu, am spus ca voi participa cu siguranta", a declarat Halep, fosta numarul unu mondial."Vreau sa ma intorc la Adelaide pentru ca imi place foarte mult. Am doar amintiri minunate despre perioada petrecuta acolo. Oamenii sunt foarte relaxati si te fac si pe tine sa te simti foarte relaxat" a adaugat romanca, care s-a antrenat anterior la Adelaide sub comanda fostului sau antrenor, australianul Darren Cahill , reaminteste presa de la antipozi."Suntem extrem de bucurosi ca Simona Halep, campioana de la Wimbledon , a semnat pentru noul turneul Adelaide International. Simona are legaturi puternice cu Adelaide, prin fostul ei antrenor Darren Cahill", a spus la randul sau Alistair MacDonald, directorul turneului de la Adelaide."Am fost incantati sa urmarim evolutia extraordinara a Simonei de la Wimbledon, in urma cu trei saptamani, si speram ca va putea continua forma sa excelenta la Adelaide International", a adaugat MacDonald.Turneul de la Adelaide, dotat cu premii totale in valoare de 2 milioane de dolari australieni, va avea loc in perioada 12-18 ianuarie si va servi drept pregatire pentru participarea la Openul Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, programat la Melbourne intre 20 ianuarie si 2 februarie.