Simona Halep va urca in clasamentul WTA: Pe ce loc se va afla la startul Turneului Campioanelor

Reprezentanta noastra, aflata in aceasta saptamana pe locul 6 in ierarhia WTA, va urca un loc in urmatorul clasament dat publicitatii de Asociatia de Tenis Feminin.Urcarea va veni dupa ce Elinei Svitolina ii vor fi deduse punctele primite pentru castigarea editiei trecute a Turneului Campioanelor.Astfel, indiferent de rezultatele inregistrate saptamana aceasta la Kremlin Cup, sportiva noastra se va afla la startul saptamanii viitoare pe locul 5 in ierarhia WTA.1. Ashleigh Barty 6.476 puncte2. Karolina Pliskova 5.315p3. Naomi Osaka 5.246p4. Bianca Andreescu 5.041p5. Simona Halep 4.962p27 octombrie - 3 noiembrie e perioada in care se va desfasura Turneul Campioanelor 2019.Vezi si: WTA a anuntat clasamentul din aceasta saptamana: Simona Halep, departe de primul loc I.G.