Surpriza de proportii la Moscova: Principala favorita a fost eliminata, iar Simona Halep o depaseste in clasamentul WTA

Ocupanta locului 4 WTA a pierdut surprinzator in fata rusoaicei Veronika Kudermetova, aflata pe pozitia a 42-a in ierarhia mondiala.Kudermetova s-a impus dupa un meci de doua ore cu 6-2, 1-6, 7-5.Ea o va intalni in sferturile de finala pe invingatoarea dintre Varvara Gracheva si Anastasia Pavlyuchenkova.In ce o priveste pe Svitolina, ea va cobori incepand de luni cel putin trei locuri. Ucraineanca va ajunge pe 7 in cazul in care Kiki Bertens nu va castiga turneul de la Moscova sau pe 8 daca olandeza se va impune.Printre jucatoarele care o intrec pe Svitolina in clasamentul WTA se afla si Simona Halep , sportiva noastra urmand sa urce un loc, pana pe 5.C.S.