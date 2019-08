Urmatoarea adversara a Simonei Halep de la Rogers Cup: O dubla campioana de Grand Slam ajunsa pe locul 198!

Ziare.

Veterana Svetlana Kuznetsova o va infrunta pe Halep, joi, in duelul pentru calificarea in sferturile de finala.In turul al doilea, rusoaica a trecut in doua seturi, scor 7-6 (4), 6-3, de Dona Vekic.Simona si Kuznetsova sunt cunostinte vechi in circuitul feminin, ele intalnindu-se pana acum de sapte ori, romanca avand patru victorii si trei infrangeri.Ultimul duel direct a avut loc in urma cu trei ani tot la Rogers Cup, Halep impunandu-se atunci, in sferturi, cu 6-3, 1-6, 1-6.Simona Halep s-a calificat cu mari emotii in optimile de finala ale turneului de la Rogers Cup. Sportiva noastra a trecut in trei seturi de americanca Jennifer Brady (76 WTA ), scor 4-6, 7-5, 7-6 (4).Simona a castigat anul trecut turneul din Canada, astfel ca are o presiune in plus, avand multe puncte de aparat la Rogers Cup.Halep si Kuznetsova sunt ambele duble campioane de Grand Slam, rusoaica avand in palmares titluri la US Open (2004) si Roland Garros (2009).Ajunsa la 34 de ani, Svetlana Kuznetsova s-a confruntat cu mai multe accidentari, iar rezultatele mult sub asteptari din ultimul an si jumatate au adus-o pe locul 198 in clasamentul feminin la zi.M.D.