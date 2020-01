WTA a anuntat clasamentul din aceasta saptamana: Simona Halep, in urcare

Ziare.

Tenismena romana ocupa in aceasta saptamana locul 3, dupa ce a trecut peste Naomi Osaka.Primul pozitie e ocupata in continuare de Ashleigh Barty, urmata la mare distanta de Karolina Pliskova.1. Ashleigh Barty 8.017p2. Karolina Pliskova 5.940p3. Simona Halep 5.561p (+1)4. Naomi Osaka 5.496p (-1)5. Elina Svitolina 5.075p6. Bianca Andreescu 4.935p7. Belinda Bencic 4.675p8. Petra Kvitova 4.436p9. Serena Williams 4.215p10. Kiki Bertens 4.165pIn ceea ce le priveste pe celelalte tenismene romane, in aceasta saptamana le regasim pe urmatoarele pozitii:74. Sorana Cirstea 795p98. Ana Bogdan 684p (-2)105. Irina Begu 627p108. Patricia Tig 622p (+5)112. Mihaela Buzarnescu 596p (-1)129. Monica Niculescu 488p (-1)160. Irina Bara 367p183. Gabriela Ruse 325p (-2)Urmatorul clasament WTA va fi anuntat peste doua saptamani, dupa terminarea primului Grand Slam al anului, Australian Open.Australian Open 2020 se va desfasura in perioada 20 ianuarie - 2 februarie.I.G.