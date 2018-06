Comisia SIPA: Desfiintarea DGPA s-a facut cu nesocotirea normelor de tehnica legislativa. PNL cere alta comisie

Ziare.

"Hotararea de Guvern 127/2006 s-a facut cu nesocotirea atat a normelor de tehnica legislativa, cat si a actelor normative circumscrise securitatii nationale, creandu-se astfel riscuri si vulnerabilitati la adresa securitatii nationale", a declarat Viorel Salan.El a mai spus ca in fostul ministru al Justitiei Monica Macovei "a urmarit sa demonstreze ineficienta DGPA".Citeste si Macovei nu accepta sa fie audiata in Comisia SIPA: Justitia nu trebuie facuta de politicieni "Pe parcursul anul 2005 ministrul Justitiei in exercitiu a cautat sa demonstreze ineficienta DGPA prin realizarea unui control inopinant in ianuarie 2005 si prin executarea unei emisiuni de audit de Ministerul Apararii Nationale pe baza unui protocol de colaborare institutionala. Acest protocol s-a incheiat fara temei legal si cu incalcare normelor de drept referitoare la efectuarea auditului public intern", a declarat Viorel Salan.Raportul, care va fi inaintat Birourilor permanente reunite, a fost votat de membrii Comisiei cu noua voturi "pentru" si doua "impotriva" (PNL si USR).Potrivit lui Viorel Salan, a fost solicitata audierea a 57 de persoane, dintre care s-au prezentat in fata comisiei 46, patru au transmis raspunsuri scrise, iar sapte persoane au refuzat sa se prezinte la audieri.Parlamentarilor PNL acuza faptul ca le-a fost refuzat dreptul de a face opinie separata fata de raportul redactat de Comisia SIPA, in consecinta solicitand Parlamentului incetarea activitatii acesteia si constituirea unei alte comisii care sa analizeze activitatea SIPA."Comisia si-a desfasurat activitatea cu incalcarea dispozitiilor art.5 alin. (2) din Hotararea Parlamentului Romaniei nr.67/2017 in sensul in care mare parte a adreselor transmise autoritatilor/institutiilor publice pentru a solicita date/lamuriri cu privire la fapte/situatii in legatura cu realizarea scopului Comisiei de ancheta au fost elaborate de presedintele comisiei si transmise sub semnatura acestuia fara ca oportunitatea elaborarii acestora sa fie hotarata in sedinta comisiei sau a biroului acesteia.Comisia si-a desfasurat activitatea cu incalcarea dispozitiilor art.5 alin. (1) din Hotararea Parlamentului nr.67/2017 in sensul in care audierile persoanelor invitate in fata Comisiei s-au desfasurat fara cvorumul prevazut de norma precitata, fapt care pune sub semnul intrebarii caracterul legal al acestor audieri", se arata in comunicatul PNL.Totodata, sursa citata transmite ca sedintele Comisiei au fost stabilite in aceleasi zile si la aceleasi ore de desfasurare cu activitatea comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor si cu cele ale Senatului ceea ce a generat imposibilitatea participarii la sedintele Comisiei de ancheta a majoritatii membrilor comisiei."In privinta continutului activitatii Comisiei mentionam ca informatiile solicitate prin adrese scrise cat si audierile realizate au vizat cu precadere modul de depozitare si de inregistrare a documentelor care formeaza arhiva Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie -DGPA- (fosta SIPA) si nu indeplinirea scopului Comisiei, anume acela de a clarifica aspectele referitoare la desfintarea DGPA.In opinia noastra, exprimata in cadrul sedintelor Comisiei, era necesara extinderea activitatii acesteia pentru a se cerceta motivele infintarii serviciului secret in cadrul Ministerului Justitiei cat si acuzatiile publice de politiie politica desfasurate de acesta, in perioada 2001-2004, care au constituit cauza restrangerii/desfiintarii structurii. Aprobarea propunerii noastre era relevanta in atingerea obiectivului pentru care aceasta comisie a fost infiintata. Propunerea nu a fost luata in considerare", arata liberalii."Consideram concluziile raportului continute in capitolul III litera A) pct.2 ca fiind neintemeiate, deciziile Curtii Constitutionale precizand fara echivoc procedura de urmat in privinta invitarii unor persoane in fata comisiilor parlamentare de ancheta", se arata in comunicatul de presa.Printre prevederile considerate a fi incalcate se numara faptul ca raportul este catalogat ca fiind o interpretare subiectiva, comisia nu si-a indeplinit rolul formal. Drept urmare, PNL cere constituirea unei noi comisii."Propunem Parlamentului Romaniei, intrunit in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, incetarea activitatii acesteia din cauza nerealizarii scopului in care a fost instituita, cu recomandarea constituirii unei alte comisii de ancheta parlamentara pentru analizarea aspectelor negative deduse din activitatea de politie politica a SIPA (antecesorul DGPA) in perioada 2001- 2004", propun liberalii.