Comisia Europeana adopta o noua strategie de instruire a propriilor angajati

deSIVECO Romania Luni, 19 Februarie 2018, ora 13:10

Cei peste 32.000 de angajati ai Comisiei Europene trebuie sa se adapteze permanent la schimbarea prioritatilor economice si politice care impun modificari si actualizari ale fluxurilor si procedurilor lor de lucru.In consecinta, CE se preocupa sa ofere personalului sau resursele care sa ii permita sa faca fata acestor provocari, asigurandu-se ca angajatii sai detin atat cunostintele si abilitatile necesare pentru a-si desfasura activitatea in mod eficient, cat si flexibilitatea ceruta spre a se adapta si a raspunde pozitiv la schimbare.se ocupa de supravegherea politicilor de recrutare, de instruire, managementul carierei, politicile sociale si conditiile de lucru pentru personalul Comisiei Europene. Obligatiile sale includ si asigurarea sigurantei cladirilor, angajatilor si securitatii online a CE.Recent, a fost adoptata o noua strategie de instruire si dezvoltare a carierei pentru personalul CE, bazata pe modalitati inovative de instruire informala si pe integrarea celor mai bune practici din tehnologie si social media.Pentru realizarea acestor obiective, DG HR a selectat consortiul format din firmelepentru a proiecta si dezvolta cursuri specifice de e-learning adaptate cerintelor Comisiei Europene si altor institutii UE.Menirea contractului cadrueste de a instrui personalul CE in utilizarea sistemelor informatice pe care le folosesc in prezent, precum si a celor care vor fi lansate pe durata contractului.Pentru eficientizarea instruirii vor fi combinate modalitatile cele mai moderne de instruire, inclusiv "blended learning" si "virtual face-to-face".Cursurile puse la dispozitia Comisiei si a angajatilor institutiilor UE au in vedere si instruirea in utilizarea de instrumente accesibile in mod obisnuit pe statiile de lucru, cum ar fi, de exemplu, editarea paginilor web, folosirea programelor de grafica si de prezentare, gestionarea bazelor de date, si folosirea de solutii mobile, a instrumentelor colaborative, precum si aplicarea unor masuri de cyber-security.Contractul cadru are o valoare estimata la 10 milioane euro si o durata de 4 ani., a declarat: "SCursurile si modulele e-learning dezvoltate in cadrul actualului contract vor fi integrate in sistemul de management al invatarii (LMS) folosit in prezent de Comisia Europeana., a declarat: "". SIVECO Romania are o experienta solida in construirea de proiecte de anvergura nationala si inalta complexitate. Portofoliul de referinte SIVECO cuprinde un lung sir de realizari in proiectarea, implementarea si gestionarea cu succes a peste 3.500 de proiecte, pentru peste 1.700 de clienti din 27 de tari de pe 4 continente.SIVECO este singurul furnizor de software si servicii IT din Romania care a semnat contracte cu organizatii centrale ale Comisiei Europene. Astfel, compania a contribuit la dezvoltarea de proiecte pentru Oficiul de Publicatii al Uniunii Europene, Agentia Europeana de Siguranta Aviatiei, Agentia pentru Consumatori, Sanatate, Agricultura si Alimentatie (CHAFEA), Directoratul General Justitie si Consumatori, Eurostat (Institutul de Statistica al Uniunii Europene), Biroul de Cooperare EuropeAid, si Banca Europeana de Investitii, Directoratul General de Taxare si Uniune Vamala (DG TAXUD), Directoratul General pentru retele de Comunicatii, Continut & Tehnologie (DG CONNECT), Consiliul Europei.Pentru acesti clienti compania furnizeaza solutii informatice integrate, care includ dezvoltarea de sisteme financiare, managementul documentelor si continutului electronic, aplicatii administrative, sisteme de informatii geografice (GIS), portale web si sisteme eLearning.INTRASOFT International este un lider in domeniul furnizarii de servicii IT pentru Comisia Europeana, avand o vasta expertiza in ceea ce priveste sistemele europene de taxare si vamale, a legislatiei si procedurilor comunitare.