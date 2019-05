Prima imagine cu noua Skoda Superb

Ziare.

Premiera mondiala a facelift-ului familiei Superb va avea loc in capitala Slovaciei, la Bratislava, in luna mai, in cadrul Campionatului Mondial de Hochei IIHF 2019.Schita de design a noii Skoda Superb prezinta faruri cu forme precise, proiectoare de ceata distinctive, precum si grila radiatorului specifica modelelor Skoda.Inscrisul Skoda din spate inlocuieste emblema marcii si reprezinta o premiera pentru modelul Superb. Fiind nava-amiral a marcii Skoda, modelul cu o istorie ce a inceput in anii '30 prezinta mereu cele mai noi inovatii ale marcii in domeniul designului si al tehnologiei, dar si al utilitatii practice.Povestea Superb incepe in anul 1934, cu modelul Superb originar, produs la unitatea de fabricatie din Mlada Boleslav.Incepand cu 1947, nava-amiral a marcii a fost primul model produs de Skoda la fabrica sa din Kvasiny. Denumirea Superb provine din latinescul "Superbus", care inseamna exceptional, excelent sau extraordinar.Dupa o pauza de peste 50 de ani, modelul modern Skoda Superb si-a insusit din nou toate aceste calitati, revenind pe piata in 2001. Superb in versiunea sa moderna se afla acum la a treia generatie.In aprilie 2017, a treia generatie a navei-amiral a marcii Skoda a sarbatorit 1 milion de masini produse.