Skoda a anuntat ofertele pentru programul Rabla 2018 - ce masini poti cumpara la pret redus

Cel mai ieftin model de la Skoda ce poate fi achizitionat prin programul Rabla 2018 esteAcesta are un pret de pornire de(TVA inclus), iar in acesti bani veti primi o masina cu motorizare 1.0 MPI 60CP, ce vine cu 4 ani garantie in limita a 120.000 de kilometri. Citigo are ESC, geamuri atermice, senzor pentru monitorizarea presiunii din pneuri si servodirectie electromecanica.Pretul pentruprin programul Rabla 2018 porneste de la(TVA inclus). Veti beneficia de asemenea de o motorizare pe benzina 1.0 MPI, 60 CP, iar ca dotari in aceasta oferta sunt incluse ESC, aer conditionat, inchidere centralizata, radio, scaun sofer reglabil pe inaltime si servodirectie electromecanica.In ceea ce priveste modelul, pretul de pornire prin programul Rabla 2018 pleaca de la(TVA inclus). La acesti bani veti primi o masina cu motor 1.0 TSI (95 CP), iar ca dotari veti beneficia de conexiune bluetooth, geamuri electrice fata, jante aliaj usor de 15 inchi, oglinzi electrice si incalzite, sistem multimedia SWING, scaune fata incalzite, senzori parcare spate si volan multifunctional imbracat in piele. Pe langa garantia de 4 ani in limita a 120 de mii de kilometri, Skoda ofera si CASCO gratuit timp de 2 ani.Oferta Rabla 2018 pentruvine cu un pret de pornire de la(TVA inclus). Modelul in cauza are un motor 1.0 TSI (115 CP), iar ca dotari remarcam aer conditionat automat, sistem de afisaj Maxi-DOT, conexiune bluetooth, jante aliaj usor 16 inchi, faruri de zi cu tehnologie LED, proiectoare ceata, sistem multimedia SWING si volan multifunctional imbracat in piele. Si acest model beneficiaza de 4 ani garantie in limita a 120 de mii de kilometri si CASCO gratuit timp de doi ani.Programul Rabla 2018 este asteptat sa inceapa in aceasta primavara, dar dealerii auto primesc deja precomenzi pentru modelele disponibile.C.S.