Skoda a lansat un rival pentru Volkswagen Golf: Iata pretul de vanzare din Romania

Conform unui comunicat de presa, pretul noului Scala pleaca in Romania de la 15.415 euro in versiunea pe benzina 1.0 TSI 115 CP, in nivelul de echipare Ambition. Cei ce doresc un model mai bine dotat pe aceasta motorizare pot alege nivelul de echipare Style, la un pret de 16.716 euro.In versiunea diesel 1.6 TDI 115 CP, pretul pentru nivelul de echipare Ambition este de 18.526 de euro cu transmisie manuala si de 19.997 de euro cu transmisie automata. Pentru o varianta cu mai multe dotari (Style), cu transmisie automata, va trebui sa scoateti din buzunar 21.276 de euro.Nivelul de echipare Ambition regaseste urmatoarele dotari: airbag genunchi in dreptul soferului, faruri Basic LED (lumini de zi cu LED, lumini de intalnire cu LED, lumini de drum cu halogen), Front Assist, Hill Hold Control, Lane Assist, senzor de ploaie, limitator de viteza, proiectoare de ceata, aer conditionat cu reglaj manual, instrumentar de bord cu afisaj digital Maxi-DOT, geamuri electrice fata, cotiera fata cu compartiment de depozitare, oglinzi exterioare reglabile electric si incalzite, ecran central tactil cu diagonala de 6,5 inch, senzori de parcare spate, volan imbracat in piele, jante de otel cu diametrul de 16 inch.In schimb, pe versiunea Style se mai regasesc si urmatoarele dotari: sistem automat de climatizare, covorase din material textil, buton pentru pornirea motorului, geamuri electrice fata/spate, ecran central tactil cu diagonala de 8 inch, scaune fata incalzite, cruise control, stopuri cu LED, jante din aliaj cu diametrul de 16 inch si sistem audio cu patru difuzoare suplimentare.Ca optionale, Skoda anunta ca pe Scala mai pot fi adaugate: pachetul Dynamic (440 de euro pentru scaune, pedale si volan sport, si plafon de culoare neagra), pachetul Leather (800 de euro pentru tapiterie piele/textil, cotiera centrala spate, scaune fata reglabile manual pe inaltime, scaune fata incalzite), pachetul Sport Chassis Control (scade garda la sol cu 15 mm si este introdus un selector pentru modurile de rulare) si faruri full-LED (750 de euro).Skoda Scala inlocuieste in gama modelul Rapid Spaceback, are o lungime de 4.362 mm, ampatamentul este de 2.649 mm, iar volumul portbagajului este de 467 de litri, putand fi extins pana la 1.410 litri prin rabatarea banchetei din spate.C.S.