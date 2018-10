Skoda renunta la un model cunoscut, dar lanseaza un rival pentru Volkswagen Golf

Ziare.

Skoda a decis sa renunte complet la modelul Rapid in versiunea sedan , care nu va mai fi disponibila.In schimb, versiunea Skoda Rapid Spaceback va fi inlocuita de un nou hatchback , ce se va numi Skoda Scala.Acesta va fi un hatchback ce isi propune sa rivalizeze cu Volkswagen Golf. Noul model de la Skoda va fi prezentat pana la finalul acestui an, a anuntat compania intr-un comunicat de presa.Cei de la Skoda au mentionat ca noua Scala va beneficia de o serie de tehnologii disponibile doar in segmentele superioare de pret.Skoda nu a oferit detalii despre pret sau motorizari, ci doar o fotografie cu spatele viitorului model (foto).C.S.