10.000 de oameni din Delta Dunarii stau in frig si bezna de 3 zile. Apa au luat din Dunare

Din cauza viscolului, sute de stalpi si cabluri din reteaua electrica s-au rupt, lasand in bezna orasul Sulina si cel putin 7 comune.Orasul Sulina nu este alimentat cu energie electrica si caldura incepand de joi. Sambata seara, echipele de interventie ale societatii furnizoare de energie electrica au reusit sa rezolve partial problema si sa repare reteaua care alimenteaza aproximativ jumatate din oras. Cealalta jumatate a orasului Sulina va petrece si noaptea de sambata spre duminica in bezna si frig.Primarul orasului Sulina, Nicolae Radus, a declarat ca a solicitat ajutorul Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos."Sunt probleme in continuare. Cei de la AFDJ au refuzat sa ne ajute, este rusinos. Am cerut un remorcher cu care am fi putut da drumul la apa si caldura pentru populatie. Directorul AFDJ dorea sa ne inchirieze nava, dar ne cerea o caruta de bani, asta desi este o situatie de urgenta. Rusinos.Acum (sambata seara - n.red.) jumatate de oras are energie electrica si caldura, jumatate nu are. Cu apa am rezolvat-o, este apa potabila in tot orasul.Pana maine sper sa o rezolvam, asa mi s-a promis, sa revenim la normal, sa fie curent electric in tot orasul. Cei de la societatea de electricitate mi-au spus ca au 57 de stalpi cazuti. Este greu", a spus Nicolae Radus.Probleme sunt si in comunitatie rurale din Delta Dunarii unde, de trei zile, mii de tulceni nu au energie electrica.In comuna Crisan traiesc aproximativ 1.200 de locuitori care in ultimele zile, deoarece nu a functionat statia de tratare a apei potabile.Sambata, echipele societatii de electricitate au reusit sa repare o parte din reteaua de distributie, iar duminica ar putea finaliza operatiunea."S-a rezolvat, dar nu in totalitate. Mai avem zone fara energie electrica. Cam 75% din case au acum curent electric. Mai sunt fire rupte, poate maine se rezolva, duminica dimineata va veni o echipa, asa mi s-a spus. Noi suntem invatati, suntem o comuna izolata si am mai avut evenimente de aceste tip.Din fericire, nu a inghetat Dunarea, astfel incat am fost aprovizionati, urgentele medicale au fost acoperite. Oamenii au luat apa pentru necesitati din Dunare sau de la magazin", a afirmat primarul comunei Crisan, Ilie Munteanu.