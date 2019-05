20 de milioane de euro pentru telegondola si pista olimpica de schi la Borsa, in judetul Maramures

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Consiliului Judetean Maramures transmis, sambata,"Primarul orasului Borsa, Sorin Timis, se angajeaza ca, intr-un an de zile, lucrarile sa fie si finalizate, mai ales ca are din partea Ministerului Turismului, proaspat adus din Bucuresti , avizul pentru aceasta investitie, respectiv suma alocata de Guvernul Romaniei. Speram ca saptamana viitoare sa avem parte de vizita ministrului Turismului in judetul Maramures pentru semnarea contractului si demararea lucrarilor", a aratat, in comunicat, presedintele Consiliului Judetean Maramures, Gabriel Zetea.Primarul orasului Borsa, Sorin Timis, a subliniat, la randul sau, ca partia olimpica de schi din Borsa va fi singura de acest fel din Romania.. Avem speranta ca, din anul 2021, sa se schize la Borsa pe cea mai frumoasa partie din tara", a mentionat Timis.Primarul orasului Borsa declara in ianuarie 2018 ca proiectul construirii unei partii olimpice de schi care va fi cea mai lunga din Romania, a fost relansat de primarie, pe aceasta partie urmand sa fie organizate competitii nationale si internationale.Edilul din Borsa sublinia ca proiectul urma sa fie depus integral la Ministerul Turismului.De asemenea, Sorin Timis preciza ca proiectul construirii partiei de schi este o parte dintr-un proiect mai amplu al Primariei Borsa, estimat la 70 - 100 de milioane de euro, care include inca 8 instalatii de transport pe cablu, construirea unei arene de biatlon si schi fond si complex de trambuline, ajungandu-se, in final, la un domeniu schiabil de 25 de kilometri."Proiectul complet este prins in Masterplanul de turism al Romaniei si s-ar putea derula pe o perioada de 10 ani", mentiona, anul trecut, Sorin Timis.